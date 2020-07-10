Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа выступает с антикрымской риторикой в том числе потому, что хочет привлечь внимание президента Владимира Зеленского к бедственному положению флота. Об этом рассказал крымский политолог Иван Мезюхо на недавней пресс-конференции

Напряжение между Киевом и Москвой растёт: вода в Крым, шпионы и ракеты © president.gov.ua

Более того, продолжил эксперт, в украинской политике, в том числе в ВМС Украины, есть «крымское лобби», которое после воссоединения региона с Россией утратило свою «кормовую базу», и теперь хотело бы ее вернуть.

«Украинский флот страдал от недофинансирования ещё до событий марта 2014 года. Так называемое крымское лобби обосновалось в украинской политике. Во многом заявления представителя ВМС связаны с недофинансированием украинского флота. Таким образом офицер привлекает внимание президента Украины к проблеме, которая есть», — считает Мезюхо.

Политолог уточнил, что офицерам ВМС негде жить в Одессе, у них возникают проблемы, связанные с довольствием и текущим финансированием.

Специалист при этом добавил, что в Крыму уже привыкли к антикрымским заявлениям со стороны украинского генералитета, поэтому такие заявления и комментарии уже не производят информационного резонанса.