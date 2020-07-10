Текущее состояние ситуации в Донбассе является поводом для переговорного процесса между США и Россией и политическим основанием для шаткого, но все-таки баланса сил в регионе. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 9 июля

Страшное состояние «ни мира, ни войны». Эксперты о будущем Донбасса © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Андрей Ермак заявил, что встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» 3 июля в Берлине приблизила проведение следующего нормандского саммита. Предыдущий состоялся в декабре 2019 года. До этого был перерыв в три года.

«Я думаю, что если будет заморожен "Минск-2", то "Минск-3" состоится не ранее, чем через 20-25 лет. Заморозка конфликта предвидит длительный процесс. Замороженный карабахский конфликт или замороженный приднестровский конфликт не решаются уже на протяжении десятилетий», — отметил Бондаренко.

Он не исключил, что подобное может произойти и с Донбассом. Тогда, по его мнению, конфликт будет разморожен только после смены нынешнего поколения политиков теми, кто уже не будет помнить, с чего все началось.

Силовой же вариант сегодня, в отличие от состояния «ни войны, ни мира», не выгоден никому, убежден политолог.

«В данной ситуации, насколько цинично это бы ни звучало, на самом деле это (ситуация в Донбассе. — Ред.), скажем так, повод для переговорного процесса между Соединенными Штатами и Россией и политическое основание для шаткого, но все-таки баланса сил в регионе», — сказал эксперт.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.