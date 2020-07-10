Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» 3 июля в Берлине приблизила проведение следующего нормандского саммита. Предыдущий состоялся в декабре 2019 года. До этого был перерыв в три года.
«Я думаю, что если будет заморожен "Минск-2", то "Минск-3" состоится не ранее, чем через 20-25 лет. Заморозка конфликта предвидит длительный процесс. Замороженный карабахский конфликт или замороженный приднестровский конфликт не решаются уже на протяжении десятилетий», — отметил Бондаренко.
Он не исключил, что подобное может произойти и с Донбассом. Тогда, по его мнению, конфликт будет разморожен только после смены нынешнего поколения политиков теми, кто уже не будет помнить, с чего все началось.
Силовой же вариант сегодня, в отличие от состояния «ни войны, ни мира», не выгоден никому, убежден политолог.
«В данной ситуации, насколько цинично это бы ни звучало, на самом деле это (ситуация в Донбассе. — Ред.), скажем так, повод для переговорного процесса между Соединенными Штатами и Россией и политическое основание для шаткого, но все-таки баланса сил в регионе», — сказал эксперт.
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