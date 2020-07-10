Накануне, 8 июля, состоялись переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Им предшествовало сообщение в немецкой прессе о том, что Россия потребовала от Украины сформировать до 6 июля проект изменений в конституцию относительно статуса региона.
Бондаренко отметил, что подобное требование является справедливым и исходит не только от России, но и от Франции и Германии. Тем не менее, он считает, что озвученная дата была неверной.
«Естественно, ожидать, что до 6 числа что-то будет предпринято, было нельзя. Особенно учитывая то, что озвучено это было 2 июля в четверг, а 6 июля — это понедельник. Но я думаю, что в принципе какие-то сроки — два-три месяца — вполне возможно, что обсуждались», — сказал политолог.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.