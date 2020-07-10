Украинский политолог Константин Бондаренко считает, что Киеву могли дать несколько месяцев на имплементацию в основной закон пункта об особом статусе Донбасса. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 9 июля

Россия озвучила крайнюю дату представления Украиной проекта изменений в конституцию относительно Донбасса - СМИ © Facebook/Олександр Турчинов

Бондаренко отметил, что подобное требование является справедливым и исходит не только от России, но и от Франции и Германии. Тем не менее, он считает, что озвученная дата была неверной.

«Естественно, ожидать, что до 6 числа что-то будет предпринято, было нельзя. Особенно учитывая то, что озвучено это было 2 июля в четверг, а 6 июля — это понедельник. Но я думаю, что в принципе какие-то сроки — два-три месяца — вполне возможно, что обсуждались», — сказал политолог.

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