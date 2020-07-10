Накануне, 8 июля, состоялись переговоры ТКГ по Донбассу. Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников по их итогу заявил, что они не зашли в тупик, поскольку Россия демонстрирует желание сблизить позиции.
Бондаренко считает, что итоги переговоров нужно оценивать не по декларациям намерений, а по результатам.
«Вот когда мы действительно увидим, что есть желание не только декларировать, а реально разводить войска, прекращать обстрелы территорий друг друга и так далее, тогда можно будет говорить о том, что переговоры успешны. А пока что слова остаются словами, к сожалению», — отметил он.
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