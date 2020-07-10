Из Донбасса не получится сделать второй Сингапур просто потому, что у Донбасса нет главного источника доходов Сингапура. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Европа близка к тому, чтобы снять санкции с России © РИА Новости, Александр Натрускин

Однако, напомнил Вассерман, на самом деле Донбасс включает в себя территорию не только Донецкой и Луганской областей, но и Ростовской, связи между которыми были нарушены после распада СССР, а сейчас начинают восстанавливаться.

Цель России во внешней политике заключается в том, что ей не нужны агрессивные, а тем более террористические соседи, а какими методами она этого добьется, сказать трудно, потому что обстоятельства постоянно меняются, заключил он.