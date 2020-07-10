Россия будет руководить миров благодаря своей военной мощи. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Не хотите жить в СССР — называйтесь Галицией и вступайте в НАТО – Жириновский Украине © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Америке конец. Европе конец. Россия будет миром руководить. Потому что у нас самая сильная в мире армия. Мы можем полпланеты отутюжить, и вы ничего не поймете. Уснете вечером, а утром вас не будет. И американцы не поймут, что случилось. Их тоже не будет. Вы что, не понимаете, что это 21 век? Пехота не нужна. Две-три ракеты и все», — подчеркнул парламентарий.

Жириновский также предупредил об опасности провокаций со стороны Украины, в результате чего Россия вынуждена будет дать жесткий отпор.

Политик добавил, что единственная цель Запада в отношении Украины состоит в том, чтобы превратить ее в место агрессии против России и бросить, когда она ему больше будет не нужна.