Интервью Гордона с Жириновским было опубликовано на сайте радиостанции «Комсомольская правда», поскольку сам журналист отказывается разместить его в интернете якобы из-за провокационных заявлений политика, после чего они оба могут угодить в тюрьму.
«Америке конец. Европе конец. Россия будет миром руководить. Потому что у нас самая сильная в мире армия. Мы можем полпланеты отутюжить, и вы ничего не поймете. Уснете вечером, а утром вас не будет. И американцы не поймут, что случилось. Их тоже не будет. Вы что, не понимаете, что это 21 век? Пехота не нужна. Две-три ракеты и все», — подчеркнул парламентарий.
Жириновский также предупредил об опасности провокаций со стороны Украины, в результате чего Россия вынуждена будет дать жесткий отпор.
Политик добавил, что единственная цель Запада в отношении Украины состоит в том, чтобы превратить ее в место агрессии против России и бросить, когда она ему больше будет не нужна.