«Минские соглашение — это "дело чести" президента РФ и его администрации. С учетом мирового кризиса Россия стремится зайти на рынки Европы, но мешают санкции. А давлением на Украину власти РФ в глазах всего мира делают ее виновной в невыполнении Минских соглашений. Отсюда и скорость, и давление», — указал эксперт.
Когда Германия и Франция поймут, что мир на Донбассе срывает сама Украина, они вынуждены будут снимать санкции и не скрывают желания снять их побыстрее, пояснил Садоха.
Журналист добавил, что президент Владимир Зеленский может и хотел бы что-то реализовать, но в Украине преобладают националистические движения, которые выполнение любого пункта Минских соглашений воспринимают как предательство.