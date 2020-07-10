Москва стремится, чтобы Минские соглашения были выполнены как можно быстрее, и оказывает давление на Киев, потому что заинтересована в скорейшем снятии с нее санкций. Об этом рассказал главный редактор украинского информагентства ПРЕССИНФОРМ Денис Садоха в интервью изданию Украина.ру

Денис Садоха: Зеленский откровенно саботирует Минские соглашения © предоставлено Д.Садоха

Когда Германия и Франция поймут, что мир на Донбассе срывает сама Украина, они вынуждены будут снимать санкции и не скрывают желания снять их побыстрее, пояснил Садоха.

Журналист добавил, что президент Владимир Зеленский может и хотел бы что-то реализовать, но в Украине преобладают националистические движения, которые выполнение любого пункта Минских соглашений воспринимают как предательство.