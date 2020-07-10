Если бы Россия действительно была заинтересована в реинтеграции Донбасса в состав Украины, чтобы таким образом влиять на Киев, она бы давно это сделала. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру

Вадим Карасев: Украинцам нужна большая Украина, а не усеченная © actual.today

«Нет, тут история гораздо сложнее. Все намного запутаннее. Если бы Россия любой ценой готова была впихнуть в Украину ДНР/ЛНР, то почему она не сделала этого раньше? Почему ждет семь лет? Поэтому не все так просто», — подчеркнул эксперт.

Есть реальная опасность, констатировал политолог, что Донбасс и часть восточных областей Украина может потерять, а этот вариант для Украины был бы губительным. Украинцам нужна большая Украина, а не усеченная, добавил Карасев.

Но если донбасский конфликт будет разрешен на компромиссных условиях, то тогда можно будет говорить о полноценной нормализации отношений Москвы и Киева, заключил собеседник издания.