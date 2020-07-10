Ранее многие украинские и российские эксперты и политики так или иначе высказывали тезис о том, что Москва якобы заинтересована вернуть Донбасс в состав Украины, чтобы он якобы не мешал Киеву проводить антироссийскую политику.
«Нет, тут история гораздо сложнее. Все намного запутаннее. Если бы Россия любой ценой готова была впихнуть в Украину ДНР/ЛНР, то почему она не сделала этого раньше? Почему ждет семь лет? Поэтому не все так просто», — подчеркнул эксперт.
Есть реальная опасность, констатировал политолог, что Донбасс и часть восточных областей Украина может потерять, а этот вариант для Украины был бы губительным. Украинцам нужна большая Украина, а не усеченная, добавил Карасев.
Но если донбасский конфликт будет разрешен на компромиссных условиях, то тогда можно будет говорить о полноценной нормализации отношений Москвы и Киева, заключил собеседник издания.