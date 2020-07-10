У Донбасса может быть неплохое будущее с точки зрения экономики, поскольку сейчас начинают восстанавливаться связи, разрушенные после распада Советского Союза. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Европа близка к тому, чтобы снять санкции с России © РИА Новости, Александр Натрускин

Сейчас, подчеркнул Вассерман, последствия этого спада частично преодолены, и, в частности, экономическая интеграция в рамках этих трех областей возобновляется.

Судя по предыдущей истории этих трех областей, шансы на экономическое благополучие у них неплохие, заключил собеседник издания.