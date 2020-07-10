«Донбасс — это три области: Донецкая, Луганская и Ростовская. Насколько я могу судить, их экономическое единство, частично нарушенное спадом, который был вызван развалом России (на тот момент она называлась Советский Союз, но это ничего не меняет), восстанавливается», — пояснил эксперт.
Сейчас, подчеркнул Вассерман, последствия этого спада частично преодолены, и, в частности, экономическая интеграция в рамках этих трех областей возобновляется.
Судя по предыдущей истории этих трех областей, шансы на экономическое благополучие у них неплохие, заключил собеседник издания.