Анатолий Вассерман: Европа близка к тому, чтобы снять санкции с России
Анатолий Вассерман: Европа близка к тому, чтобы снять санкции с России
© РИА Новости, Александр Натрускин
«Донбасс — это три области: Донецкая, Луганская и Ростовская. Насколько я могу судить, их экономическое единство, частично нарушенное спадом, который был вызван развалом России (на тот момент она называлась Советский Союз, но это ничего не меняет), восстанавливается», — пояснил эксперт.

Сейчас, подчеркнул Вассерман, последствия этого спада частично преодолены, и, в частности, экономическая интеграция в рамках этих трех областей возобновляется.

Судя по предыдущей истории этих трех областей, шансы на экономическое благополучие у них неплохие, заключил собеседник издания.

 