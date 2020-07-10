Украина должна быть заинтересована в том, чтобы президент России Владимир Путин как можно дольше оставался у власти, поскольку он проводит мягкую и демократичную внешнюю политику. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Жириновский рассказал, кого нужно посадить, чтобы между Украиной и Россией не осталось вражды © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Он лучше, чем Ельцин. Но у него такой стиль, что он все-таки слишком мягко все делает. Если бы я был в Кремле, я бы вел более жесткую политику. Он более демократичный. Поэтому вы должны беречь его и желать, чтобы он еще долго оставался у власти, иначе вам конец. Только он вас спасает», — подчеркнул парламентарий.

Гордон уже брал интервью у известного крымского политика Натальи Поклонской и у бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, позднее объяснив, что интервью якобы были сделаны при содействии украинских спецслужб, а флеш-накопители с материалами переданы в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу о Крыме и Донбассе.