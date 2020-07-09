«Группа Нафтогаз вводит в эксплуатацию солнечную электростанцию (СЭС) "Андреевка" в Балаклейском районе Харьковской области. СЭС "Андреевка" — пилотный проект дивизиона "Новая энергия", задачей которого является анализ технических и регуляторных механизмов развития возобновляемой энергетики для группы. Мощность станции составляет 0,999 МВт», — говорится в сообщении.
В «Нафтогазе» добавили, что закупка оборудования и услуг по монтажу происходила через конкурентные торги. Большинство комплектующих, использованных в процессе строительства станции, — украинские.
Отмечается, что станция получила «зеленый» тариф с июля 2020 года.
Накануне, 8 июля, Кабинет министров одобрил проект меморандума с инвесторами в возобновляемую энергетику, который предусматривает снижение «зеленого тарифа». Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может позволить себе самую дорогую в Европе зеленую энергию.