Группа компаний «Нафтогаз Украины» ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию «Андреевка» мощностью 0,999 МВт в Балаклейском районе Харьковской области. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба компании

«Зеленый тариф». Сможет ли Украина умерить аппетиты производителей возобновляемой энергетики © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк сообщении.

В «Нафтогазе» добавили, что закупка оборудования и услуг по монтажу происходила через конкурентные торги. Большинство комплектующих, использованных в процессе строительства станции, — украинские.

Отмечается, что станция получила «зеленый» тариф с июля 2020 года.

Накануне, 8 июля, Кабинет министров одобрил проект меморандума с инвесторами в возобновляемую энергетику, который предусматривает снижение «зеленого тарифа». Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может позволить себе самую дорогую в Европе зеленую энергию.