Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости. Его слова приводит пресс-служба президента 9 июля

Лукашенко рассказал белорусам об угрозе погружения в пучину унижений © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк заявил белорусский лидер.

По его словам, он насчитал уже несколько «пандемий»: не только медицинскую, но и, например, углеводородную в конце 2019 — начале 2020 годов, экономическую и «инфопандемию». Лукашенко отметил, что все это переплелось и наложилось, в частности, на выборы президента Белоруссии, назначенные на 9 августа.

Кроме того, он высказался в пользу развития страны на базе того, что уже достигнуто, против радикальных реформ и возвращения к конституции 1994 года, как это предлагают некоторые его оппоненты.