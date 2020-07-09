«Только от президента. Было очень интересно. Особенно про четырех сотрудников ГРУ РФ, задержанных в Беларуси… Не знаю насчет официального сообщения, но было озвучено, что в команде Тихановского они работали», — цитирует агентство публикацию Петровского в Facebook.
Позднее Петровский удалил свой пост и назвал опубликованное сообщение «шуткой».
В Гродно 29 мая на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг, глава ее инициативной группы, видеоблогер Сергей Тихановский и несколько его сторонников.
Белорусские правозащитники назвали Тихановского и его соратников, проходящих по одному уголовному делу, «политическими заключенными».