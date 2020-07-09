Белорусский эксперт Петр Петровский заявил, что президент Александр Лукашенко на встрече с представителями государственных СМИ сообщил о задержании четырех сотрудников ГРУ РФ, связанных с блогером Сергеем Тихановским, сообщает Интерфакс 9 июля

«Только от президента. Было очень интересно. Особенно про четырех сотрудников ГРУ РФ, задержанных в Беларуси… Не знаю насчет официального сообщения, но было озвучено, что в команде Тихановского они работали», — цитирует агентство публикацию Петровского в Facebook.

Американский актер Элайджа Вуд поддержал соперника Лукашенко на выборах © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

В Гродно 29 мая на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг, глава ее инициативной группы, видеоблогер Сергей Тихановский и несколько его сторонников.

Белорусские правозащитники назвали Тихановского и его соратников, проходящих по одному уголовному делу, «политическими заключенными».