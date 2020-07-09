«Выданные повестки беспрецедентны. Никогда ранее местный прокурор не запрашивал финансовые документы действующего президента. Решение суда грозит подрывом функционирования института президентства и не дает реальной защиты против использования предусмотренной повесткой полномочий более чем 2300 местных прокуроров по всей стране… Поэтому я при всем уважении отказываю», — приводит агентство слова судьи Сэмюэля Алито.
Данное решение касается иска судьи Сайруса Вэнса, который ранее в рамках расследования выплат двум женщинам, заявившим о том, что у них была связь с президентом, потребовал обнародования личных и коммерческих налоговых деклараций президента за последние восемь лет.
Трамп пообещал продолжить бороться за неприкосновенность своих финансовых документов, считает решения Верховного суда страны политическим и нечестным по отношению к нему самому и его администрации.
«Верховной суд отправил дело назад в суд нижней инстанции, прения продолжатся. Это политизированный судебный процесс. Я выиграл в "мюллеровской" охоте на ведьм и других, и теперь я должен продолжать борьбу в политически коррумпированном Нью-Йорке. Это нечестно по отношению к этому президенту или этой администрации!», — приводит агентство слова Трампа.
Политические противники Трампа требовали от него опубликовать финансовые документы еще во время президентской предвыборной кампании 2016 года.