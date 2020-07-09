Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда. За данное решение высказались семь судей, против - двое, сообщает РИА Новости 9 июля

«Выданные повестки беспрецедентны. Никогда ранее местный прокурор не запрашивал финансовые документы действующего президента. Решение суда грозит подрывом функционирования института президентства и не дает реальной защиты против использования предусмотренной повесткой полномочий более чем 2300 местных прокуроров по всей стране… Поэтому я при всем уважении отказываю», — приводит агентство слова судьи Сэмюэля Алито.

Автор компромата на Дональда Трампа возместит ущерб банкирам из России © РИА Новости, Сергей Субботин | Перейти в фотобанк

Трамп пообещал продолжить бороться за неприкосновенность своих финансовых документов, считает решения Верховного суда страны политическим и нечестным по отношению к нему самому и его администрации.

«Верховной суд отправил дело назад в суд нижней инстанции, прения продолжатся. Это политизированный судебный процесс. Я выиграл в "мюллеровской" охоте на ведьм и других, и теперь я должен продолжать борьбу в политически коррумпированном Нью-Йорке. Это нечестно по отношению к этому президенту или этой администрации!», — приводит агентство слова Трампа.

Политические противники Трампа требовали от него опубликовать финансовые документы еще во время президентской предвыборной кампании 2016 года.