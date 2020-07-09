Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять под эгидой ООН Международный кодекс добровольных обязательств государств в период пандемий, сообщает РИА Новости 9 июля со ссылкой на пресс-службу МИД республики

Как отмечается, Мирзиеев 8 июля направил обращение участникам Глобального виртуального саммита Международной организации труда (МОТ) по реагированию на COVID-19 в сфере труда.

«Руководитель Узбекистана выдвинул инициативу о принятии под эгидой ООН Международного кодекса добровольных обязательств государств в период пандемий», — цитирует агентство сообщение МИД.

Прагматичный технократ Мирзиёев. Зачем Узбекистану ЕАЭС © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Лидер Узбекистана отметил, что ограничения должны носить исключительно временный характер при обязательных гарантиях соблюдения прав и свобод граждан и не должны препятствовать международной торговле.