Как отмечается, Мирзиеев 8 июля направил обращение участникам Глобального виртуального саммита Международной организации труда (МОТ) по реагированию на COVID-19 в сфере труда.
«Руководитель Узбекистана выдвинул инициативу о принятии под эгидой ООН Международного кодекса добровольных обязательств государств в период пандемий», — цитирует агентство сообщение МИД.
Мирзиеев полагает, что в таком кодексе должны быть закреплены минимальные условия и обязательства государств как перед своими гражданами, так и перед международными партнерами в политической, социальной, экономической, гуманитарной, правозащитной сферах.
Лидер Узбекистана отметил, что ограничения должны носить исключительно временный характер при обязательных гарантиях соблюдения прав и свобод граждан и не должны препятствовать международной торговле.