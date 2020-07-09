Мир находится на начальном этапе пандемии коронавируса, сказал американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи. Его слова приводит Интерфакс 9 июля

«Мы видим крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет», — цитирует агентство Фаучи.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 9 июля

Фаучи также констатировал, что вспышку коронавируса в США до сих пор не удалось взять под контроль.

«Плохо то, что некоторые штаты в попытке возобновить деятельность начали действовать слишком быстро в том, что касается ослабления ограничений. Многие люди, в особенности молодежь, нарушали рекомендации… В результате мы видим рост числа инфицированных в таких штатах, как Калифорния, Аризона, Флорида и Техас», — сказал он.

США занимают лидирующие позиции как по количеству заражений коронавирусом, так и по числу случаев смертельных исходов.

В Штатах с начала вспышки вируса диагностировано более 3,1 млн случаев заражения, свыше 134 тыс. заболевших скончались.