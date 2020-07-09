«Мы видим крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет», — цитирует агентство Фаучи.
По его словам, если страны мира не будут вместе принимать скоординированные меры для сдерживания пандемии, вирус будет распространяться активно на протяжении месяцев.
Фаучи также констатировал, что вспышку коронавируса в США до сих пор не удалось взять под контроль.
«Плохо то, что некоторые штаты в попытке возобновить деятельность начали действовать слишком быстро в том, что касается ослабления ограничений. Многие люди, в особенности молодежь, нарушали рекомендации… В результате мы видим рост числа инфицированных в таких штатах, как Калифорния, Аризона, Флорида и Техас», — сказал он.
США занимают лидирующие позиции как по количеству заражений коронавирусом, так и по числу случаев смертельных исходов.
В Штатах с начала вспышки вируса диагностировано более 3,1 млн случаев заражения, свыше 134 тыс. заболевших скончались.