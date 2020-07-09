Бывший директор Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Анатолий Громович задержан в рамках расследования уголовных дел в отношении бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка, сообщил «Интерфакс-Запад» 9 июля

«Громович задержан в рамках расследования уголовных дел в отношении бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка», — приводит агентство слова представителя пресс-службы КГК.

Громович возглавлял ведомство в 2002-2006 годах. Он уже задерживался в начале 2009 года в рамках расследования ряда уголовных дел в отношении должностных лиц таможни «Западный Буг» и Управления КГБ по Брестской области.

Никто кроме. Лукашенко и три взгляда на конфликт вокруг Белгазпромбанка © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, заявивший о намерении баллотироваться на выборах президента Белоруссии, был задержан 18 июня.

Также по делу Белгазпромбанка задержаны более 20 человек, в том числе шестеро членов правления. С 15 июня в банке действует назначенная Нацбанком временная администрация.