Следователь ГБР Олег Корецкий, который закрыл уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко о назначении Семочко, заявил, что большинство дел против бывшего главы государства не имеют судебной перспективы. Трансляцию его брифинга 9 июля вел «Интерфакс-Украина»

«В начале февраля я видел, что ряд эти уголовных производств… по ним нужно принимать решения. Я, соответственно, пришел и начал докладывать руководству ГБР. Я доложил, что в таких-то уголовных производствах нет никакой перспективы… Их около 80%», — сказал он.