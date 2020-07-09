«В начале февраля я видел, что ряд эти уголовных производств… по ним нужно принимать решения. Я, соответственно, пришел и начал докладывать руководству ГБР. Я доложил, что в таких-то уголовных производствах нет никакой перспективы… Их около 80%», — сказал он.
По его словам, на то время главой ГБР уже была Ирина Венедиктова, однако он докладывал первому замглавы ГБР Александру Бабикову. Корецкий также отметил, что, несмотря на его позицию, руководство ГБР поручило все равно расследовать дела против Порошенко.