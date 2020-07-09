Для детей Крыма, ДНР и ЛНР будет ежегодно действовать отдельная квота на поступление в украинские вузы. Об этом 9 июля сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передают украинские «Вести»

Отмечается, что квота была создана, чтобы они не конкурировали с абитуриентами, которые сдают внешнее независимое оценивание (ВНО).

«Они вообще ни с кем не будут конкурировать. Насколько мне известно, сейчас Министерство образования и науки с Министерством экономики уже на финишной прямой по согласованию этой дополнительной бюджетной квоты… Мы будем делать таким образом, чтобы дети действительно не конкурировали с украинскими детьми, которые сдают внешнее независимое оценивание», — отметил Бабак.