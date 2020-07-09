Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы людей, которые поддерживали идею создания Запорожской народной республики. Об этом 9 июля сообщает пресс-центр СБУ

«По данным предварительного следствия, злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территории террористических организаций по образцу "Л/ДНР". После неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 года злоумышленники выехали во временно оккупированный пророссийскими силами Луганск», — сказано в сообщении.

Краской и кровью: как националисты возвращали себе улицу в Харькове и Запорожье © Facebook, Немічев Костянтин

Во время следственных действий по месту жительства участников группы правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали, амуницию, сепаратистские и коммунистическую символику.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) Уголовного кодекса Украины.