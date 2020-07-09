«По данным предварительного следствия, злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территории террористических организаций по образцу "Л/ДНР". После неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 года злоумышленники выехали во временно оккупированный пророссийскими силами Луганск», — сказано в сообщении.
Установлено, что сначала они сотрудничали с «силовым блоком Л/ДНР». Также сообщается, что по замыслу кураторов участники группы должны были вернуться в Запорожье и ждать дальнейших указаний.
Во время следственных действий по месту жительства участников группы правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали, амуницию, сепаратистские и коммунистическую символику.
Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) Уголовного кодекса Украины.