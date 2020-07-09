Лондонский суд принудил компанию отставного агента британской спецслужбы МИ-6 Кристофера Стила, собравшего в 2016 году компромат на Дональда Трампа, выплатить компенсации акционерам группы «Альфа» Михаилу Фридману и Петру Авену в размере 18 тыс. фунтов стерлингов каждому, сообщает РИА Новости 9 июля со ссылкой на газету Wall Street Journal

Ранее Стил утверждал, что Авен и Фридман якобы содействовали доставке наличных средств Владимиру Путину, когда он был заместителем мэра Санкт-Петербурга.

8 июля судья Марк Уорби постановил, что Стил не смог подтвердить представленные в досье обвинения против российских банкиров.

«С тех пор как в январе 2017 года эти скандальные обвинения были обнародованы, я и мои партнеры были тверды и непоколебимы в решимости доказать, что они не соответствуют действительности… В рамках этого дела нам удалось это сделать», — цитирует Фридмана информагентство.

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Адвокаты акционеров группы «Альфа» намеревались обжаловать это решение.