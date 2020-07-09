Ранее Стил утверждал, что Авен и Фридман якобы содействовали доставке наличных средств Владимиру Путину, когда он был заместителем мэра Санкт-Петербурга.
8 июля судья Марк Уорби постановил, что Стил не смог подтвердить представленные в досье обвинения против российских банкиров.
«С тех пор как в январе 2017 года эти скандальные обвинения были обнародованы, я и мои партнеры были тверды и непоколебимы в решимости доказать, что они не соответствуют действительности… В рамках этого дела нам удалось это сделать», — цитирует Фридмана информагентство.
В августе 2018 года суд в Вашингтоне отказал Фридману и Авену в удовлетворении их иска. Банкиры заявляли, что в компрометирующем досье Стила содержались заявления, порочащие их честь и достоинство.
Адвокаты акционеров группы «Альфа» намеревались обжаловать это решение.