Литва может понизить уровень отношений с Белоруссией, если президент Александр Лукашенко будет преследовать оппонентов, чтобы сохранить власть, сказал литовский президент Гитанас Науседа. Его слова приводит Интерфакс 9 июля

«Если выяснится, что белорусские власти пытаются сохранить свой мандат любыми средствами, в том числе и попирая права человека, открыто преследуя политических оппонентов по разным поводам, придется констатировать такое положение, которое имеется, и заявить, что для нас это неприемлемо и у нас нет ни морального, ни иного прав углублять отношения с таким государством», — приводит агентство слова Науседы.

Лукашенко рассказал белорусам об угрозе погружения в пучину унижений © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

По словам Науседы, это решение соответствует и изменению политики США, а также Евросоюза в отношении Минска.

При этом глава государства сообщил, что Литва использует в отношении Белоруссии селективную политику, проводя «красные линии» в вопросах защиты прав человека и безопасности Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).