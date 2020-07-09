Тема реализации союзного договора России и Белоруссии находится на повестке дня, обсуждается на различных уровнях, все этапы интеграции в документе прописаны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 июля

Как отмечает РИА Новости, так он по просьбе журналистов прокомментировал сообщение главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о якобы состоявшемся полтора года назад разговоре президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко по объединению двух государств.

«Там есть определенная последовательность действий, есть определенный набор дорожных карт, который уже давно прорабатывается. Кроме того, в союзном договоре тоже прописывается определенная последовательность и этапность действий по интеграции. И эти темы действительно находятся и находились на повестке дня, и они действительно обсуждаются на самом различном уровне», — ответил Песков.

«Белоруссия — протекторат». Ищенко назвал настоящего союзника России © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Напомним, в декабре 2019 года власти стран должны были принять программу углубления интеграции в рамках Союзного договора России и Белоруссии.

Хотя и была создана рабочая группа по выработке предложений и разработке отраслевых «дорожных карт», программа до сих пор не принята.