Как отмечает РИА Новости, так он по просьбе журналистов прокомментировал сообщение главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о якобы состоявшемся полтора года назад разговоре президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко по объединению двух государств.
«Там есть определенная последовательность действий, есть определенный набор дорожных карт, который уже давно прорабатывается. Кроме того, в союзном договоре тоже прописывается определенная последовательность и этапность действий по интеграции. И эти темы действительно находятся и находились на повестке дня, и они действительно обсуждаются на самом различном уровне», — ответил Песков.
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что у него есть подтверждение якобы состоявшегося полтора года назад в Шанхае разговора Путина и Лукашенко об объединении двух стран.
Напомним, в декабре 2019 года власти стран должны были принять программу углубления интеграции в рамках Союзного договора России и Белоруссии.
Хотя и была создана рабочая группа по выработке предложений и разработке отраслевых «дорожных карт», программа до сих пор не принята.