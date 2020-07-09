«Хочу поделиться своей обеспокоенностью… Бразильские цифры — из-за безответственного безумия Жаира Болсонару. Я считаю, что Болсонару неконтролируем», — цитирует агентство Мадуро.
Лидер Венесуэлы напомнил о последнем скандале, который спровоцировал Болсонару: уходя от журналистов, он снял маску для последних кадров обращения о том, что у него подтвердили новый коронавирус.
Как отмечает РИА Новости, Бразильская ассоциация прессы (ABI) намерена подать в суд на Болсонару из-за того, что тот подверг риску заражения коронавирусом журналистов, нарушив режим изоляции и пригласив СМИ для личного заявления.
Шестидесятипятилетний Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением COVID-19, и выступает за необходимость «вертикальной изоляции», при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет.
В марте Болсонару заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь «небольшим гриппом».
Бразилия занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19 и числу погибших от вируса — 1,7 млн и 68 тыс. человек соответственно.