Президент Венесуэлы Николас Мадуро шокирован скоростью распространения COVID-19 в Бразилии и считает ее следствием "безответственного безумия" руководителя страны Жаира Болсонару, пишет РИА Новости 9 июля

«Хочу поделиться своей обеспокоенностью… Бразильские цифры — из-за безответственного безумия Жаира Болсонару. Я считаю, что Болсонару неконтролируем», — цитирует агентство Мадуро.

Журналисты подают в суд на заразившегося COVID-19 президента Бразилии © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Как отмечает РИА Новости, Бразильская ассоциация прессы (ABI) намерена подать в суд на Болсонару из-за того, что тот подверг риску заражения коронавирусом журналистов, нарушив режим изоляции и пригласив СМИ для личного заявления.

Шестидесятипятилетний Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением COVID-19, и выступает за необходимость «вертикальной изоляции», при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет.

В марте Болсонару заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь «небольшим гриппом».

Бразилия занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19 и числу погибших от вируса — 1,7 млн и 68 тыс. человек соответственно.