Президент Украины Владимир Зеленский считает укрепление гривны одной из причин закрытия украинских предприятий и недополучения миллионов гривен. Об этом он заявил 8 июля на встрече с бизнесом Черновицкой области, сообщает «Интерфакс-Украина»

«Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, — это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции… Мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем: как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна вы видите какая у нас», — заявил президент.

Бюджетные страсти. Премьер-министр Украины решил избавиться от граждан © Facebook Денис Шмыгаль Ирина Геращенко 9 июля написала в своем Facebook, что Зеленский, видимо, забыл, что проект бюджета с закрепленным курсом гривны разрабатывало и подало в парламент правительство Зеленского и голосовало за это монобольшинство Зеленского.

«Подписал этот бюджет без вето и замечаний сам Зеленский, выполняет, вернее, не выполняет бюджет второе правительство Зеленского… Власть невежд», — написала она.