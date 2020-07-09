«Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, — это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции… Мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем: как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна вы видите какая у нас», — заявил президент.
Депутат Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко 9 июля написала в своем Facebook, что Зеленский, видимо, забыл, что проект бюджета с закрепленным курсом гривны разрабатывало и подало в парламент правительство Зеленского и голосовало за это монобольшинство Зеленского.
«Подписал этот бюджет без вето и замечаний сам Зеленский, выполняет, вернее, не выполняет бюджет второе правительство Зеленского… Власть невежд», — написала она.