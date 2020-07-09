Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле пока не знают о записях, которые опубликовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач. Последний утверждает, что на одной из них - разговор президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко в то время, когда он занимал пост главы государства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле пока не знают о записях, которые опубликовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач. Последний утверждает, что на одной из них — разговор президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко в то время, когда он занимал пост главы государства.

«Я не знаю, что это за публикация, о которой вы говорите. То есть вы имеете в виду, что он опубликовал запись разговора президента Порошенко с Путиным… Не знаю, вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией», — сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли в Кремле об опубликованных записях.