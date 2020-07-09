Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что с 1 сентября начнется обучение в школах в обычном режиме, если не будет второй волны заболевания COVID-19. Об этом 9 июля он сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Волынскую область, передает УНИАН

«Если отвечать о сентябре. В принципе технически (к дистанционному обучению. — Ред.) мы еще не готовы. Если дистанционное обучение — нужно, чтобы у нас 3G и 4G был по всей стране. У нас действительно улучшается связь… Я не знаю пока, насколько мы готовы к дистанционному обучению… Мы верим, что не будет волны и дети смогут учиться в нормальной социальной сфере и будут нормально общаться», — сказал глава государства.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что до конца карантина обучение в столичных школах останется дистанционным.