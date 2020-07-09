«Союзники подчеркнули важность проведения внутренних реформ, особенно в судебной системе, в отношении борьбы с коррупцией, а также в сфере безопасности и обороны. Встреча также дала возможность Комиссии НАТО-Украина обсудить практические шаги для продвижения повестки дня совместного партнерства», — говорится в сообщении.
Участие в заседании приняли вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Кроме того, в НАТО подтвердили приверженность Альянса суверенитету и территориальной целостности Украины и высоко оценили приверженность украинского правительства мирному урегулированию конфликта в Донбассе.