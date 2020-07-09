Стороны на заседании Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе обсудили практические шаги для продвижения совместного партнерства. Об этом 8 июля говорится в коммюнике по итогам заседания Комиссии

«Союзники подчеркнули важность проведения внутренних реформ, особенно в судебной системе, в отношении борьбы с коррупцией, а также в сфере безопасности и обороны. Встреча также дала возможность Комиссии НАТО-Украина обсудить практические шаги для продвижения повестки дня совместного партнерства», — говорится в сообщении.

Cмерть мозга и помутнение рассудка: что происходит с НАТО © РИА Новости, Георгий Базаев | Перейти в фотобанк Ольга Стефанишина и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Кроме того, в НАТО подтвердили приверженность Альянса суверенитету и территориальной целостности Украины и высоко оценили приверженность украинского правительства мирному урегулированию конфликта в Донбассе.