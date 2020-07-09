Правый экстремизм остается основной угрозой безопасности конституционного устройства в Германии, число сторонников неонацистской идеологии и число правонарушений, совершенных ими, растет, заявил глава МВД Хорст Зеехофер. Его слова из доклада о защите конституции приводит РИА Новости 9 июля

«Эта сфера (правый экстремизм) остается наиболее серьезной угрозой безопасности в Германии. Здесь ничего не изменилось, наоборот, число правонарушений, число приверженцев правого экстремизма, число готовых к насилию правых экстремистов выросло», — сказал Зеехофер.

«Соборная Украина»: власть и нацисты © AP, Efrem Lukatsky

Следом за ультраправыми по степени опасности идет угроза исламистского терроризма, добавил чиновник.

«Здесь я не могу сказать о том, что угроза миновала. Угроза терроризма остается в Германии очень высокой», — подчеркнул он.

Зеехофер также сказал, что в ФРГ запрещена деятельность ливанской организации «Хезболлах», так как Германия не может принять, чтобы на ее территории «находились организации, которые ставят под вопрос существование Израиля».