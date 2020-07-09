«Эта сфера (правый экстремизм) остается наиболее серьезной угрозой безопасности в Германии. Здесь ничего не изменилось, наоборот, число правонарушений, число приверженцев правого экстремизма, число готовых к насилию правых экстремистов выросло», — сказал Зеехофер.
По его словам, правительство принимает активные меры по борьбе с угрозой, в частности, в прошлом году была принята концепция по борьбе с правым экстремизмом.
Следом за ультраправыми по степени опасности идет угроза исламистского терроризма, добавил чиновник.
«Здесь я не могу сказать о том, что угроза миновала. Угроза терроризма остается в Германии очень высокой», — подчеркнул он.
Зеехофер также сказал, что в ФРГ запрещена деятельность ливанской организации «Хезболлах», так как Германия не может принять, чтобы на ее территории «находились организации, которые ставят под вопрос существование Израиля».