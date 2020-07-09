Экс-президент Украины Петр Порошенко знал про операцию против экс-советника Дональда Трампа Пола Манафорта, что говорит о вмешательстве в американские выборы со стороны Украины. Об этом 9 июля сообщил внефракционный депутат Рады Андрей Деркач на брифинге в «Интерфакс-Украина»

«И еще одна вещь, только как шутка. Мы опубликовали документы бывшей Партии регионов. Как я понял, один из советников господина Трампа, Пол Манафорт, подал в отставку сегодня», — заявил Порошенко.

Манафорт знал, кто вмешивался в американские президентские выборы 2016 года © flickr.com

Также Порошенко заявил, что, по его мнению, «было плохой идеей взять советника Януковича в команду Трампа». Байден ответил, что тоже так считает.

По словам Деркача, слова и действия Порошенко стали не чем иным, как вмешательством в президентские выборы США 2016 года.