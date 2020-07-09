«И еще одна вещь, только как шутка. Мы опубликовали документы бывшей Партии регионов. Как я понял, один из советников господина Трампа, Пол Манафорт, подал в отставку сегодня», — заявил Порошенко.
Байден ответил, что, вероятно, «он поедет обратно в Россию». В ответ Порошенко смеется.
Также Порошенко заявил, что, по его мнению, «было плохой идеей взять советника Януковича в команду Трампа». Байден ответил, что тоже так считает.
По словам Деркача, слова и действия Порошенко стали не чем иным, как вмешательством в президентские выборы США 2016 года.