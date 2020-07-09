Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «КП» сказал, что разногласия России и Белоруссии - это только ожидания недружественных сил, иногда подогреваемые отдельными сентенциями руководителей

По его словам, две страны связывают особые союзнические отношения, а споры являются частью рабочего процесса.

«Ну а про Беларусь — это, скорее, ожидания всякого рода недружественных нам сил, высказывания различных политологов. Иногда это подогревается и отдельными сентенциями руководителей, конечно. Но в целом у нас с Белоруссией особые — союзнические отношения», — заявил Медведев отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы окончательно не поссориться с белорусами.

С чем Белоруссия идет на выборы президента. Эволюция государственной и оппозиционной идеологий © REUTERS, Vasily Fedosenko

«У нас Союзное государство. Мы интеграцией занимаемся. Да, этот процесс идет непросто. Да, мы спорим иногда по ценам на газ, нефть, какие-то там обиды возникают. Но в целом это рабочий процесс. Мы с белорусами, по сути, один народ. Это очень близкие наши друзья. Я надеюсь, что все будет в порядке», — продолжил зампред Совбеза.

Он также отметил, что народ Белоруссии на предстоящих выборах главы государства даст ответ на вопрос о том, кто будет управлять страной, добавив, что Белоруссия — «это особая для нас страна, наш союзник».