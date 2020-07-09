Гибель экс-заместителя главы Администрации президента Украины Петра Порошенко Андрея Таранова в 2016 году могла быть спланированным убийством, а не случайной аварией на водном мотоцикле. Об этом 9 июля сообщил внефракционный депутат Рады Андрей Деркач на брифинге в «Интерфакс-Украина»

По его словам, постоянно культивируя действия парамилитарных формирований, Порошенко сформировал ОПГ с участием отдельных представителей ВСУ в лице тогдашнего руководителя ГРУ МО Валерия Кондратюка, чтобы готовить теракты в Крыму в 2016 году.

Порошенко в 2016 году дал приказ о спецоперациях в Крыму, но Байден его не поддержал – Деркач © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Потому что через месяц после этого разговора странным образом, катаясь на водном мотоцикле, погиб заместитель главы Администрации президента генерал Андрей Таранов. А на его место был назначен Валерий Кондратюк», — заявил он.

По его словам, эти записи обнародованы сейчас, поскольку Кондратюк был назначен Владимиром Зеленским главой внешней разведки и входит в СНБО Украины. Деркача этот факт беспокоит с учётом планов Порошенко по организации переворота с целью свержения президента Зеленского.

По мнению Деркача, Кондратюк может поспособствовать Порошенко в осуществлении этих планов.