По его словам, постоянно культивируя действия парамилитарных формирований, Порошенко сформировал ОПГ с участием отдельных представителей ВСУ в лице тогдашнего руководителя ГРУ МО Валерия Кондратюка, чтобы готовить теракты в Крыму в 2016 году.
Так как США были недовольны действиями Украины, Порошенко якобы обещал наказать Кондратюка за незаконные и несогласованные действия. Однако, по словам Деркача, это было вранье.
«Потому что через месяц после этого разговора странным образом, катаясь на водном мотоцикле, погиб заместитель главы Администрации президента генерал Андрей Таранов. А на его место был назначен Валерий Кондратюк», — заявил он.
По его словам, эти записи обнародованы сейчас, поскольку Кондратюк был назначен Владимиром Зеленским главой внешней разведки и входит в СНБО Украины. Деркача этот факт беспокоит с учётом планов Порошенко по организации переворота с целью свержения президента Зеленского.
По мнению Деркача, Кондратюк может поспособствовать Порошенко в осуществлении этих планов.