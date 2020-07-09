Он отметил, что летом 2016 года спецслужбы РФ задержали группу спецагентов Украины.
СМИ писали, что в июле 2016 года группа диверсантов проявила себя в Крыму на технологической дамбе через озеро Сиваш. По предварительной информации, диверсанты хотели заминировать дорогу и опоры, что могло привести к экологической катастрофе. Если бы дамбу подорвали, ближайшие села затопило бы.
Эту версию опровергали Порошенко и Турчинов, назвавшие сведения о подготовке терактов в Крыму «провокационным бредом».
«Порошенко использовал отдельных представителей ВСУ для участия в диверсиях и террористических актах против граждан Украины, проживающих в Крыму… То, что Петр Алексеевич готов был сделать со своими гражданами, заслуживает отдельного внимания от правоохранительных органов Украины», — заявил Деркач.
Якобы Байден в разговоре с Порошенко заявил, что «эти события очень его обеспокоили». Он заявил, что США не поддерживали таких шагов Украины.
По мнению Байдена, это создавало риски эскалации обстановки, а также давало повод европейцам обвинить Украину.
Деркач подчеркнул, что за подготовку диверсионных действий в Крыму отвечал тогдашний начальник ГУР МО Украины Валерий Кондратюк.