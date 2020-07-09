Он отметил, что летом 2016 года спецслужбы РФ задержали группу спецагентов Украины.

СМИ писали, что в июле 2016 года группа диверсантов проявила себя в Крыму на технологической дамбе через озеро Сиваш. По предварительной информации, диверсанты хотели заминировать дорогу и опоры, что могло привести к экологической катастрофе. Если бы дамбу подорвали, ближайшие села затопило бы.

Пленки Деркача. Скандальное дело Бурисмы может стать политической бомбой для Байдена
Пленки Деркача. Скандальное дело Бурисмы может стать политической бомбой для Байдена
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Эту версию опровергали Порошенко и Турчинов, назвавшие сведения о подготовке терактов в Крыму «провокационным бредом».

«Порошенко использовал отдельных представителей ВСУ для участия в диверсиях и террористических актах против граждан Украины, проживающих в Крыму… То, что Петр Алексеевич готов был сделать со своими гражданами, заслуживает отдельного внимания от правоохранительных органов Украины», — заявил Деркач.

Якобы Байден в разговоре с Порошенко заявил, что «эти события очень его обеспокоили». Он заявил, что США не поддерживали таких шагов Украины.    

По мнению Байдена, это создавало риски эскалации обстановки, а также давало повод европейцам обвинить Украину. 

Деркач подчеркнул, что за подготовку диверсионных действий в Крыму отвечал тогдашний начальник ГУР МО Украины Валерий Кондратюк.   