Внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал новые записи разговора людей, чьи голоса похожи на голоса Порошенко и Байдена, речь идет о новых коррупционных фактах со стороны Украины. Трансляцию брифинга 9 июля вел «Интерфакс-Украина»

Он отметил, что летом 2016 года спецслужбы РФ задержали группу спецагентов Украины.

СМИ писали, что в июле 2016 года группа диверсантов проявила себя в Крыму на технологической дамбе через озеро Сиваш. По предварительной информации, диверсанты хотели заминировать дорогу и опоры, что могло привести к экологической катастрофе. Если бы дамбу подорвали, ближайшие села затопило бы.

Пленки Деркача. Скандальное дело Бурисмы может стать политической бомбой для Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Порошенко использовал отдельных представителей ВСУ для участия в диверсиях и террористических актах против граждан Украины, проживающих в Крыму… То, что Петр Алексеевич готов был сделать со своими гражданами, заслуживает отдельного внимания от правоохранительных органов Украины», — заявил Деркач.

Якобы Байден в разговоре с Порошенко заявил, что «эти события очень его обеспокоили». Он заявил, что США не поддерживали таких шагов Украины.

По мнению Байдена, это создавало риски эскалации обстановки, а также давало повод европейцам обвинить Украину.

Деркач подчеркнул, что за подготовку диверсионных действий в Крыму отвечал тогдашний начальник ГУР МО Украины Валерий Кондратюк.