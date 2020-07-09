О том, по каким причинам спортсмены отказываются размещать лозунги на своей игровой одежде, не сообщается.
Сезон НБА, приостановленный из-за эпидемии коронавируса, будет возобновлен 30 июля. Игры всех 22 клубов состоятся в спорткомплексе Disney в Орландо.
В первые четыре игровых дня игроки получили право разместить на своих майках лозунги в поддержку борьбы против дискриминации и расизма вместо своих фамилий.
Игроки смогут оставить лозунги и в дальнейшем — под номером будет нанесена их фамилия, а лозунг напечатают над номером.
НБА согласовала список допустимых лозунгов с профсоюзом игроков лиги и разослала баскетболистам по e-mail.
На текущий момент из 350 игроков 285 согласились разместить лозунги на своей одежде. Еще 48, судя по всему, еще не определились.
На этих майках с лозунгами лига постарается неплохо заработать: они будут уникальными и в открытую продажу не поступят. Майки участников матча открытия при этом выставят на аукцион.