Семнадцать баскетболистов из команд американской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отказались размещать на своих игровых майках различные лозунги, призывающие к борьбе против расизма и дискриминации, сообщает РИА Новости 9 июля со ссылкой на телеканал ESPN

О том, по каким причинам спортсмены отказываются размещать лозунги на своей игровой одежде, не сообщается.

Сезон НБА, приостановленный из-за эпидемии коронавируса, будет возобновлен 30 июля. Игры всех 22 клубов состоятся в спорткомплексе Disney в Орландо.

Что делать с нацизмом и расизмом? Европейцы предлагают сплотиться © REUTERS, Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

Игроки смогут оставить лозунги и в дальнейшем — под номером будет нанесена их фамилия, а лозунг напечатают над номером.

НБА согласовала список допустимых лозунгов с профсоюзом игроков лиги и разослала баскетболистам по e-mail.

На текущий момент из 350 игроков 285 согласились разместить лозунги на своей одежде. Еще 48, судя по всему, еще не определились.

На этих майках с лозунгами лига постарается неплохо заработать: они будут уникальными и в открытую продажу не поступят. Майки участников матча открытия при этом выставят на аукцион.