Валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%. Об этом 9 июля сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства

«По итогам января–мая 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг составило 7,3% (падение на 6,7% в январе–апреле), и, соответственно, сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%», — сказано в сообщении. Moody's прогнозирует падение ВВП Украины © Public domain / freeimage4life