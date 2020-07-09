«По итогам января–мая 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг составило 7,3% (падение на 6,7% в январе–апреле), и, соответственно, сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%», — сказано в сообщении.
Отмечается замедление темпов падения ВВП на фоне смягчения карантина. В частности, речь идет о восстановлении деятельности большинства торгово-развлекательных центров, других учреждений торгового и бытового обслуживания населения, продовольственных рынков, а также, частично, пассажирских перевозок автомобильным транспортом и работы метрополитена.