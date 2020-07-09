«Стороны обсудили предоставление Украине 350 млн долларов США в рамках "первой ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления"(ППР)», — говорится в сообщении.
Этот кредит будет направлен на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления. Это должно помочь Украине смягчить последствия пандемии COVID-19.
Ермак и Бьерде отметили прогресс земельной реформы на Украине, а также реформы корпоративного управления. Отдельно собеседники остановились на мероприятиях, необходимых для обеспечения макроэкономической стабильности.