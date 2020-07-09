Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде. Об этом 9 июля сообщает Офис президента в Telegram

«Стороны обсудили предоставление Украине 350 млн долларов США в рамках "первой ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления"(ППР)», — говорится в сообщении. МВФ дал новый кредит Украине. Чем страна будет расплачиваться? © goodfon.ru Ермак и Бьерде отметили прогресс земельной реформы на Украине, а также реформы корпоративного управления. Отдельно собеседники остановились на мероприятиях, необходимых для обеспечения макроэкономической стабильности.