На Украине с начала эпидемии зафиксировано 51224 случая коронавируса, 1327 летальных, 23 784 пациентов выздоровели. Об этом 9 июля сообщает Минздрав Украины в Telegram

«По состоянию на 9:00 9 июля в Украине 51 224 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1327 летальных, 23 784 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 810 новых случаев», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По состоянию на утро 9 июля в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 98 510 сообщений о подозрении на COVID-19.