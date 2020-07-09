«По состоянию на 9:00 9 июля в Украине 51 224 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1327 летальных, 23 784 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 810 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Львовской области, Киеве и Черновицкой области — 6681, 5872 и 5074. Более 4 тысяч в Ровенской области и более 3 тысяч в Закарпатской области.
По состоянию на утро 9 июля в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 98 510 сообщений о подозрении на COVID-19.