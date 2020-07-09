Пожар в здании устроил 42-летний житель Хшанува после конфликта с другим поляком, который также проживал в этом общежитии. Оба мужчины постоянно ссорились.
«Однако конфликт был основан не на национальной, а на личной почве. Он (поджигатель. — Ред.) конфликтовал с другим поляком», — сообщили в полиции.
Подозреваемый арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы «создание ситуации, которая угрожает жизни или здоровью многим лицам или имуществу в крупных размерах».
О поджоге в хостеле, где проживали украинские заробитчане, стало известно 7 июля.