«Это идея на сегодня, считаю, преждевременная. Увеличивать арендную плату в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, — это не совсем корректно. Через профильное министерство и профильный комитет мы будем просить донести эту мысль до парламентариев, чтобы такое решение во время кризиса и трудностей в агросфере мы преждевременно не принимали», — сказал премьер.
Соответствующий законопроект, в частности, предлагает внедрение поставленного налогового обязательства (ПНО) с каждого гектара (5% от нормативно- денежной оценки, или приблизительно 1 500 грн/га). Если сумма НДФЛ на зарплату/аренду, военный сбор, налог на землю, налог с прибыли, единый налог 4-й группы меньше, чем ПНО, то разница взимается в местный бюджет.