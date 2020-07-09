Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что законопроект №3131 о налоге на землю, раскритикованный аграриями, не соответствует реальным нуждам сельхозпроизводителей. Об этом он заявил на заседании правительства в среду, 8 июля, передает «Интерфакс-Украина»

«Это идея на сегодня, считаю, преждевременная. Увеличивать арендную плату в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, — это не совсем корректно. Через профильное министерство и профильный комитет мы будем просить донести эту мысль до парламентариев, чтобы такое решение во время кризиса и трудностей в агросфере мы преждевременно не принимали», — сказал премьер.