Главной формальной причиной антироссийских санкций со стороны Запада было возвращение Крыма в состав РФ. Поэтому изменение ситуации в Донбассе не приведёт к их отмене. Об этом рассказал политолог Вадим Самодуров в интервью изданию Украина.ру

Вадим Самодуров: Ситуация с Минскими соглашениями придает образу Путина новый смысл © из личного архива Вадима Самодурова

Германия и Франция, по его мнению, довольно деликатно вели себя в вопросе конфликта на Донбассе и отношений Украины и России, полагая, что проблемы в переговорах во многом обусловлены личной неприязнью Путина к Порошенко и взаимному непониманию сторон по целому ряду идеологических вопросов.

«Поэтому Париж и Берлин с надеждой смотрели на смену власти на Украине, предполагая, что она откроет окно возможностей для обеих сторон, чтобы выйти из конфликта без потери лица. И Германия и Франция откровенно устали от участия в этом конфликте и от бесконечного и безрезультатного процесса его урегулирования», — уточнил Самодуров.

Американцы же в полной мере использовали конфликт между Украиной и Россией для давления на Россию и дестабилизации ситуации в Европе, добавил политолог.

Однако, считает собеседник издания, сейчас Америка больше сосредоточена на своих проблемах и интерес США к Украине за последние несколько лет сильно остыл.