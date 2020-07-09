«Я бы сразу отделил санкции от Минских соглашений. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Санкции в отношении России — это то, что называется «по совокупности заслуг». Главная формальная их причина — это аннексия Крыма, а дальше можно долго перечислять. Изменение ситуации в части решения вопросов, связанных с Донбассом, не решит вопрос санкций против России», — пояснил эксперт.
Германия и Франция, по его мнению, довольно деликатно вели себя в вопросе конфликта на Донбассе и отношений Украины и России, полагая, что проблемы в переговорах во многом обусловлены личной неприязнью Путина к Порошенко и взаимному непониманию сторон по целому ряду идеологических вопросов.
«Поэтому Париж и Берлин с надеждой смотрели на смену власти на Украине, предполагая, что она откроет окно возможностей для обеих сторон, чтобы выйти из конфликта без потери лица. И Германия и Франция откровенно устали от участия в этом конфликте и от бесконечного и безрезультатного процесса его урегулирования», — уточнил Самодуров.
Американцы же в полной мере использовали конфликт между Украиной и Россией для давления на Россию и дестабилизации ситуации в Европе, добавил политолог.
Однако, считает собеседник издания, сейчас Америка больше сосредоточена на своих проблемах и интерес США к Украине за последние несколько лет сильно остыл.