Присоединение к составу РФ республик Донбасса при формально действующих Минских соглашениях повесит на Россию клеймо агрессора и могильщика этих соглашений. Об этом написал политолог Геворг Мирзаян в своей колонке для Life.ru

Министр обороны ДНР: Украина уже потеряла Донбасс — это к бабке не ходи © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Захара Прилепина выступила с инициативой провести референдум о присоединении к России не только ДНР/ЛНР, но и Абхазии/Южной Осетии, а также Приднестровья. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что «не в курсе» таких планов.

Более того, подчеркнул эксперт, это также навсегда убьёт слабую надежду переформатировать украинское государство (с помощью тех самых Минских соглашений) в федерацию или даже конфедерацию с нейтральным статусом, государство, которое перестанет быть антироссийским форпостом Запада.

«В этой ситуации присоединение де-юре никак не изменит реального положения дел в республиках в лучшую сторону — разве что успокоит паникёров, до сих пор рассказывающих сказки о "предателях, которые хотят сдать Донбасс Украине". А вот в худшую — изменит. Новые пакеты санкций против России (частью которой теперь будут республики), проблемы в евразийской интеграции (страны-члены которой будут бояться Москву), консолидация русофобских сил на Украине. Не говоря уже о том, что на Западе резко увеличится количество сторонников включения Киева и того, что останется от Украины, в НАТО», — пишет Мирзаян.

Однако, по его мнению, это не означает, что вопрос о присоединении ЛНР и ДНР к России вообще не стоит на повестке дня, но для этого просто нужны совершенно другие обстоятельства, которые вполне могут наступить.

Россия может включить ДНР/ЛНР в свой состав, если Киев рискнет решить этот вопрос силовым путем, либо добровольно откажется от этих территорий, как от обузы для украинской государственности, заключил политолог.