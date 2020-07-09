Россия, продолжил эксперт, находится в непростой геополитической ситуации, и ей приходится бороться с более серьезными угрозами и решать более важные задачи, чем украинский кризис.
«Украина себе гнила и гниет. Да, неудобно. Пахнет противно. Но ничего особо страшного с точки зрения российских интересов там пока не происходит», — пояснил Ищенко.
Россия, подчеркнул политолог, может легко справиться с украинской армией, но после этого ей придется оккупировать всю Украину, наводить там порядок и выстраивать новую административную вертикаль, но для этого у нее нет столько ресурсов.
Поэтому все разговоры о том, что Россия якобы готовит нападение на Украину, не имеют никаких оснований, потому что если бы она хотела это сделать, то сделала бы давно, добавил специалист.