Россия отправила войска в Сирию, а не на Украину, потому что в Сирии она могла решить свои стратегические задачи малой кровью на чужой территории. А для наведения порядка на Украине потребовалось бы гораздо больше сил и средств. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Донбасский конфликт – лишь маленькая часть глобального кризиса © РИА Новости, Нина Зотина

«Украина себе гнила и гниет. Да, неудобно. Пахнет противно. Но ничего особо страшного с точки зрения российских интересов там пока не происходит», — пояснил Ищенко.

Россия, подчеркнул политолог, может легко справиться с украинской армией, но после этого ей придется оккупировать всю Украину, наводить там порядок и выстраивать новую административную вертикаль, но для этого у нее нет столько ресурсов.

Поэтому все разговоры о том, что Россия якобы готовит нападение на Украину, не имеют никаких оснований, потому что если бы она хотела это сделать, то сделала бы давно, добавил специалист.