Украина каждый день дает России поводы для вторжения на свою территорию. Но Москва этого не делает, потому что это дорого и нецелесообразно. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко VLOG: геополитические угрозы и национальные интересы России Ахтем Чийгоз заявил, что Россия якобы может напасть на юг Украины. Кроме того, американский генерал Бен Ходжес допустил, что в сентябре этого года Россия может вторгнуться в Херсонскую область.

Россия, продолжил эксперт, может легко справиться с украинской армией, но после этого ей придется оккупировать всю Украину и наводить там порядок, учитывая, что там есть множество людей с оружием, прошедших через «АТО».

«Там огромное количество просто диких людей с оружием. Практически полмиллиона прошли через АТО. Сейчас они ходят по городам и весям Украины и просто разбрасывают гранаты. Не понравилось обслуживание в ресторане — гранату бросил, не понравилась маршрутка — гранату бросил. Где-то кого-то расстреляли, и так далее», — пояснил Ищенко.

Одним словом, подчеркнул политолог, на Украине придется восстанавливать законопослушность и выстраивать совершенно новую административную вертикаль, чего невозможно добиться местными силами, поэтому придется набирать людей со всей России.

Теоретически, по его мнению, столько людей мог бы найти Китай, но у России с ее 140 млн населения нет 2 млн человек, чтобы сделать из них силовиков и чиновников и направить их на Украину наводить порядок, для чего могут потребоваться годы.

К тому же, добавил специалист, Россия находится в непростой геополитической ситуации, и ей приходится бороться с более серьезными угрозами и решать более важные задачи, чем украинский кризис.