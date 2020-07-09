На удивление в Днепре особенно не обсуждаются известия о нападении представителей радикальных организаций на активистов партии Шария. Об этом рассказал главный редактор местной газеты «Горожанин» Виталий Теплов в интервью изданию Украина.ру

Виталий Теплов о легендах и мифах аполитичного Днепра © Facebook, виталий теплов

«Основная масса проходит мимо. У нас для большинства проявить какое-то сочувствие или интерес к партии Шария — чуть ли не государственное идеологическое преступление. Я не вижу ни активности партии в городе, ни активности основной массы в качестве противников или сторонников», — констатировал Теплов.

Что касается перспектив ОПЗЖ в городе, продолжил журналист, то, судя по опросам, которые проводились три-четыре месяца назад, у них идет рост, небольшой, но стабильный.

При этом, добавил он, в городе трудно получить точную информацию о симпатиях к партиям, выступающим за налаживание отношений с Россией, поскольку статус «форпоста» образца 2014 года заставляет массовое сознание ему соответствовать.