Эта тема, пояснил эксперт, обсуждается только среди тех жителей, кто придерживается крайне националистических или крайне оппоплатформовских взглядов.
«Основная масса проходит мимо. У нас для большинства проявить какое-то сочувствие или интерес к партии Шария — чуть ли не государственное идеологическое преступление. Я не вижу ни активности партии в городе, ни активности основной массы в качестве противников или сторонников», — констатировал Теплов.
Что касается перспектив ОПЗЖ в городе, продолжил журналист, то, судя по опросам, которые проводились три-четыре месяца назад, у них идет рост, небольшой, но стабильный.
При этом, добавил он, в городе трудно получить точную информацию о симпатиях к партиям, выступающим за налаживание отношений с Россией, поскольку статус «форпоста» образца 2014 года заставляет массовое сознание ему соответствовать.