Москва не спешит включать в состав РФ восставший Донбасс и другие сопредельные регионы бывшего СССР не потому, что якобы предала идеалы Русского мира, а потому, что как раз стоит на страже его интересов и защищает их в условиях не выдуманного, а реального мира. Об этом написал политолог Геворг Мирзаян в своей колонке для Life.ru

Ростислав Ищенко: Донбасский конфликт – лишь маленькая часть глобального кризиса © РИА Новости, Нина Зотина Захара Прилепина выступила с инициативой провести референдум о присоединении к России не только ДНР/ЛНР, но и Абхазии/Южной Осетии, а также Приднестровья. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что «не в курсе» таких планов.

Реальный мир говорит о том, продолжил эксперт, что присоединить Приднестровье невозможно, поскольку республика не имеет выхода ни к российским границам, ни даже к морю, и зажата между враждебной Украиной и Молдавией, частью которой формально является.

«В случае официального вхождения в состав РФ Приднестровье окажется в блокаде, для пробития которой Москве придётся начинать войну либо с Украиной, либо с Румынией (Молдавия тоже не имеет выхода к морю и зажата между Румынией и Украиной)», — указал Мирзаян.

Абхазия, по его словам, сама не стремится вступать в состав Российской Федерации, поскольку её руководство пытается маневрировать между Москвой и Анкарой.

Что же касается ДНР и ЛНР (а также Южной Осетии), то эти территории на сегодняшний день де-факто и так являются частью РФ, там живут российские граждане, и присоединять их де-юре пока нецелесообразно, добавил политолог.