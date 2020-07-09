Появление вместо «Минска-2» условного «Минска-3» и других документов будет лишь означать, что миротворческий процесс на территории Донбасса пытаются замылить. Об этом рассказал директор российского Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Мухин: Киев заигрался с Донбассом и подставляет своих европейских партнеров © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Где гарантия, что его тоже будут исполнять? Нет никакой гарантии. Отказ от «Минска-2» — это на самом деле и есть скрытая форма того, чтобы замотать процесс и продолжить гражданскую войну. Кто поручится, что за «Минском-3» не последуют «Минск-4», «Минск-5» и так далее? По-моему, кто-то просто хочет, как говорят в просторечии, валять дурака», — категоричен Мухин.

Нынешние процессы на территории ЛДНР показывают, что эти территории уже вряд ли вернутся в состав Украины, и это очень печально, потому что Украина сама все для этого сделала своими руками, добавил политолог.