Интервью Гордона с Жириновским было опубликовано на сайте радиостанции «Комсомольская правда», поскольку сам журналист отказывается разместить его в интернете якобы из-за провокационных заявлений политика, после чего они оба могут угодить в тюрьму.
В частности, уточнил политик, для этого нужно привлечь к ответственности всех шестерых президентов Украины, президента СССР Михаила Горбачева и целый ряд российских политиков 90х годов.
«Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский. Эти шесть президентов должны сесть на скамью подсудимых. И наш Горбачев. Ельцина уже не успеем. Он уже в могиле. Но есть Козырев, Шахрай, Бурбулис, Чубайс, еще наберем с десяток. Я не кровожадный. Но надо устроить маленький московский процесс, посадить их и сказать им: вы что наделали? Вы что натворили?», — категоричен Жириновский.
Именно из-за них, добавил парламентарий, на территории Украины до сих пор продолжают гибнуть люди.