Чтобы между российскими и украинскими гражданами не осталось вражды, нужно привлечь к ответственности тех, кто виновен в распаде СССР и государственном перевороте на Украине. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Жириновский рассказал, как украинцы на самом деле относятся к России © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

В частности, уточнил политик, для этого нужно привлечь к ответственности всех шестерых президентов Украины, президента СССР Михаила Горбачева и целый ряд российских политиков 90х годов.

«Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский. Эти шесть президентов должны сесть на скамью подсудимых. И наш Горбачев. Ельцина уже не успеем. Он уже в могиле. Но есть Козырев, Шахрай, Бурбулис, Чубайс, еще наберем с десяток. Я не кровожадный. Но надо устроить маленький московский процесс, посадить их и сказать им: вы что наделали? Вы что натворили?», — категоричен Жириновский.

Именно из-за них, добавил парламентарий, на территории Украины до сих пор продолжают гибнуть люди.