Интервью Гордона с Жириновским было опубликовано на сайте радиостанции «Комсомольская правда», поскольку сам журналист отказывается разместить его в интернете якобы из-за провокационных заявлений политика, после чего они оба могут угодить в тюрьму.
Пропаганда, отметил политик, действительно способствует ссорам между людьми, но эти конфликты рано или поздно закончатся, потому что народы не должны друг друга ненавидеть: а когда в обществе узнают всю правду, от ненависти не останется и следа.
«На скамью подсудимых сядут те, кто в Киеве втянул в эту авантюру всех жителей бывшего Советского Союза (Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский), и они понесут ответственность. Эти шесть президентов должны сесть на скамью подсудимых. И наш Горбачев. Ельцина уже не успеем. Он уже в могиле», — категоричен Жириновский.
Депутат добавил, что к ответственности за это следует привлечь целый ряд российских политиков 90х годов.