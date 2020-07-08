На самом деле 90% украинских граждан ждут того часа, чтобы утром вывесить на всех домах и балконах государственный флаг России. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Жириновский нашел лучшее доказательство того, что Киев – это часть России © Facebook, Прокуратура Киева

Пропаганда, отметил политик, действительно способствует ссорам между людьми, но эти конфликты рано или поздно закончатся, потому что народы не должны друг друга ненавидеть: а когда в обществе узнают всю правду, от ненависти не останется и следа.

«На скамью подсудимых сядут те, кто в Киеве втянул в эту авантюру всех жителей бывшего Советского Союза (Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский), и они понесут ответственность. Эти шесть президентов должны сесть на скамью подсудимых. И наш Горбачев. Ельцина уже не успеем. Он уже в могиле», — категоричен Жириновский.

Депутат добавил, что к ответственности за это следует привлечь целый ряд российских политиков 90х годов.