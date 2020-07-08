Интервью Гордона с Жириновским было опубликовано на сайте радиостанции «Комсомольская правда», поскольку сам журналист отказывается разместить его в интернете якобы из-за провокационных заявлений политика, после чего они оба могут угодить в тюрьму.
У России, подчеркнул парламентарий, никогда не было цели на кого-либо нападать.
«То, что есть могилы — это печально. Но этих людей обманули. Бросили их в Иловайский котел. Это же было вооруженное столкновение, и люди погибли. Но преступники — офицеры», — пояснил Жириновский.
Политик допустил, что на стороне донбасских ополченцев могли воевать российские добровольцы, но подчеркнул, что официально Россия в этом конфликте не участвует.
Он добавил, что 90% украинских граждан на самом деле ждут того часа, чтобы вывесить над своими балконами российский флаг.