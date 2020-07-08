Россия не осуществляла акт агрессии в отношении Украины. Она лишь помогла освободиться жителям Крыма, Донецка и Луганска. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Жириновский рассказал, в каком именно виде Украина войдет в состав России © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

У России, подчеркнул парламентарий, никогда не было цели на кого-либо нападать.

«То, что есть могилы — это печально. Но этих людей обманули. Бросили их в Иловайский котел. Это же было вооруженное столкновение, и люди погибли. Но преступники — офицеры», — пояснил Жириновский.

Политик допустил, что на стороне донбасских ополченцев могли воевать российские добровольцы, но подчеркнул, что официально Россия в этом конфликте не участвует.

Он добавил, что 90% украинских граждан на самом деле ждут того часа, чтобы вывесить над своими балконами российский флаг.