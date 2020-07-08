После отмены ратификаций Беловежских соглашений в марте 1996 года этот договор фактически перестал существовать. Более того, без этого договора перестал существовать и СНГ, а без СНГ есть только СССР. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Жириновский рассказал, в каком именно виде Украина войдет в состав России © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«А раз нет Беловежских соглашений, нет СНГ. Есть СССР. Не хотите жить в СССР — пожалуйста. Давайте, мы договоримся. Дадим вам Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Волынь, и будет у вас Галиция. Независимое государство. Слово «украинцы» употреблять не надо. Это путает всех. Вот мы можете вступить в НАТО и Евросоюз. Новороссия — Малороссия — это Россия», — подчеркнул политик.

Жириновский также отметил, что территории Донбасса, Крыма, Харьков и Западной Украины были включены в состав украинского государства только в советское время. Он добавил, что Россия не совершала в отношении Украины никакого акта агрессии, не объявляла ей войну, а Крым сам хотел стать частью РФ.