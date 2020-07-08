Интервью Гордона с Жириновским было опубликовано на сайте радиостанции «Комсомольская правда», поскольку сам журналист отказывается разместить его в интернете якобы из-за провокационных заявлений политика, после чего они оба могут угодить в тюрьму.
«А раз нет Беловежских соглашений, нет СНГ. Есть СССР. Не хотите жить в СССР — пожалуйста. Давайте, мы договоримся. Дадим вам Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Волынь, и будет у вас Галиция. Независимое государство. Слово «украинцы» употреблять не надо. Это путает всех. Вот мы можете вступить в НАТО и Евросоюз. Новороссия — Малороссия — это Россия», — подчеркнул политик.
Жириновский также отметил, что территории Донбасса, Крыма, Харьков и Западной Украины были включены в состав украинского государства только в советское время. Он добавил, что Россия не совершала в отношении Украины никакого акта агрессии, не объявляла ей войну, а Крым сам хотел стать частью РФ.